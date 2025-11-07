Saturday, November 8, 2025
Uttar PradeshBarabankiपुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान दो शातिर अपराधी गिरफ्तार
Uttar PradeshBarabanki

पुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

बाराबंकी। कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में दो अंतर्जनपदीय शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के आदेश पर स्वाट/सर्विलांस व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चेकिंग की जा रही थी कि अभी सूचना मिली कि कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सुमैया नगर के पास एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आने वाले है। जिसके बाद टीम ने गढ़ा लगाकर उनका इन्तिजार करने लगे। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल यूपी 32 जेएफ 1064 अपाचे सवार आता दिखाई दिये, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखकर तेज रफ्तार से भागने लगे।

पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर शूगर मिल के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर जाने पर, अभियुक्तगण पैदल भागते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान रघुवीर पाण्डेय पुत्र अवधेश पाण्डेय निवासी सदरौना काशीराम कॉलोनी थाना पारा जनपद लखनऊ के रूप में हुई। इसके अलावा एक अभियुक्त अजय दीक्षित उर्फ शुभम पुत्र स्व ललित निवासी एसटीपी चौराहा निकट चक्की थाना बीबीडी जनपद लखनऊ, मूल निवासी दिबियापुर थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घायल शातिर अपराधी रघुवीर पांडेय को उपचार के लिये तत्काल अस्पताल भेजा गया।

पुलिस ने अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल व 1500 रुपये बरामद किये गये। पुलिस जाँच के दौरान अभियुक्तगण का एक गिरोह है जो 31 अक्टूबर 25 अभियुक्तगण ने कोतवाली के बाहर खड़ी अपाचे बाइक चोरी की थी, जिसके सम्बन्ध पुलिस ने 5 नवम्बर 25 को अभियुक्त श्यामू रावत* पुत्र मुन्ना निवासी शेखुपुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तगण द्वार शाहजहांपुर, बरेली, अमेठी एवं 1 अक्टूबर 25 को थाना क्षेत्र गुरुबक्स्गंज जनपद रायबरेली में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जाँच में जुट गई है।

