Thursday, December 18, 2025
970 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस ने सोनू सूद के ई-मेल को माना नाकाफी, बयान के लिए बुलाया; SIT ने तैयार किए 244 सवाल

कानपुर में 970 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने सोनू सूद के ई-मेल को नाकाफी माना है और उन्हें बयान के लिए बुलाया है। एसआईटी ने इस मामले में पूछताछ के लिए 244 सवालों की एक सूची तैयार की है।

कानपुर। भारत, यूएई, जापान समेत 10 देशों के एक हजार लोगों से 970 करोड़ की ठगी करने के आरोपित महाठग रवींद्रनाथ सोनी का साथ देने के आरोपित फिल्म अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही हैं।

पुलिस ने सोनू सूद को बयान देने के लिए बुलाया था, मगर उन्होंने ई-मेल से जवाब भेजा था। अब पुलिस ने उन्हें संदेशा भेजा है कि ई-मेल से जवाब देने से काम नहीं बनेगा। उन्हें बयानों के लिए आना होगा।

दिल्ली के मालवीय नगर निवासी महाठग रवींद्रनाथ सोनी और उसके एक दर्जन से ज्यादा साथियों के खिलाफ कोतवाली में अब तक 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दो मुकदमों में उसका साझेदार अभिनेता सूरज जुमानी भी आरोपित है। इनमें एक मुकदमा सोमवार को हरियाणा के पलवल निवासी वासुदेव शर्मा ने रवींद्रनाथ सोनी, गुरमीत कौर, शाश्वत सिंह, सूरज जुमानी के खिलाफ कराया था।

पीड़ित के अनुसार वह यूएई के आबूधाबी में रहते हैं और एक आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर्स कंपनी के सेल्स मैनेजर से मुलाकात हुई थी। उनके कहने पर कंपनी में 1.54 करोड़ निवेश किए थे, जिसके बाद कंपनी बंद हो गई।

इस ठगी में फिल्म अभिनेता सोनू सूद पर भी आरोप हैं। अभिनेता सोनू सूद ने पुलिस के भेजे नोटिस का जवाब ई-मेल के जरिए दिया था, लेकिन पुलिस ने ई-मेल से आए जवाब को नहीं माना है। एक अधिकारी ने सोनू सूद के वकील को स्पष्ट किया कि ई-मेल पर दिए गए जवाब पर्याप्त नहीं है।

रेसलर खली की तरफ से नहीं आया कोई जवाब

एसआईटी ने सोनू सूद से पूछताछ करने के लिए 244 सवाल तैयार किए हैं, जिसमें कई के जवाब ई-मेल में नहीं है। इसलिए उन्हें एसआईटी के सामने आना ही होगा। अगर वह नहीं आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया कि सोनू सूद और रेसलर खली को नोटिस भेजे गए थे। सोनू सूद ने अधिवक्ता के जरिये जवाब भेज दिया, पर अब तक खली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

दूसरी ओर पुलिस ने ब्लूचिप ब्रोकर कंपनी में सेल्स प्रमोटर शाश्वत पर भी शिकंजा कस दिया है। जौनपुर में रहने वाला उसका भाई सदर कोतवाली के चक्कर लगा मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। उसका आरोप है कि महाठग ने भाई को भी अपने झांसे में लेकर बैंक से लोन करा 3.5 करोड़ रुपये ठग लिए।

बैंक की किस्त न दे पाने पर वह डिफाल्टर हो गया, जिससे वह दुबई से बाहर नहीं जा सकता। पुलिस के अनुसार सौरभ का कहना है कि शाश्वत ब्लूचिप कामर्शियल ब्रोकर्स कंपनी में सेल्स प्रमोटर था लेकिन कंपनी का साझेदार नहीं था।

रवींद्रनाथ ने भाई को भी अपने जाल में फंसाया था, जिस पर भाई ने 3.50 करोड़ का लोन लेकर कंपनी में निवेश कर दिया। कंपनी बंद होने से बैंक की किस्त जमा नहीं हुई और वह डिफाल्टर होने से दुबई में ही फंस गया।

इसलिए उसकी तरफ से वह तहरीर देने आया है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि शाश्वत अब तक की जांच में आरोपित है। उसके पास रवींद्रनाथ के खिलाफ कई राज हैं, जिससे पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

सोनू सूद ने ई-मेल से यह दिया जवाब

डीसीपी ने यह भी बताया कि सोनू सूद को भेजी गई नोटिस का जवाब मंगलवार को उनके अधिवक्ता रोहिताश्व चक्रवर्ती और शिवशंकर पांडेय ने ई-मेल से भेजा है, जिसमें लिखा कि सोनू सूद अभिनेता हैं और समय-समय पर सेलिब्रिटी के रूप लोगों की कंपनी समेत जगहों पर प्रचार-प्रचार करते हैं लेकिन उनका रवींद्रनाथ सोनी व उसकी ब्लूचिप कंपनियों के न तो कभी सदस्य और न ही साझेदार या ब्रांड अंबेसडर रहे हैं।

वर्ष 2022 में दुबई स्थित प्रोफेशनल कोआर्डिनेटर फ्लेमिंग के माध्यम से ब्लूचिप ग्रुप ने संपर्क किया था, जिसके तहत सोनू सूद दो बार दुबई में सेलिब्रिटी के रूप में दो अप्रैल 2022 और 11 जून 2022 को उपस्थित हुए थे। उन्होंने यह भी लिखा कि सोनू सूद पुलिस की इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

