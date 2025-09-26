Friday, September 26, 2025
मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने किया जागरूकता अभियान

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए चलाए जा रहे “मिशन शक्ति फेज-5.0” के तहत बुधवार (25.09.2025) को जनपद में व्यापक जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। यह कार्यशालाएं पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देश पर जनपद के समस्त थानों पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों और मिशन शक्ति टीम द्वारा आयोजित की गईं।

​टीम ने अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों, प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों और धार्मिक स्थलों पर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया।

​जागरूकता के मुख्य बिंदु:

​सुरक्षा और आत्मरक्षा: महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा, गुड टच/बैड टच की पहचान और महिला संबंधी अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया।

​तत्काल एफआईआर: उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में डरने के बजाय तत्काल 1090 पर या सीधे थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

​डिजिटल सुरक्षा: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) का सावधानीपूर्वक उपयोग करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

​यातायात नियम: महिला एवं बालिकाओं को यातायात नियमों के पालन के लिए भी जागरूक किया गया।

​हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी:

​कार्यशालाओं में पुलिस टीम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। इनमें 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1090 (वीमेन पावर लाइन), 181 (वीमेन हेल्पलाइन), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्ड लाइन) और 1930 (साइबर हेल्पलाइन) प्रमुख रहीं।

