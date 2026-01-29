विमान हादसे में जौनपुर की पिंकी माली ने गंवाई जान

जौनपुर। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया है। विमान में सवार अन्य चार लोग भी इस हादसे में नहीं बच पाए।

यह दुर्घटना तब हुई जब एनसीपी नेता अजित पवार (66) और अन्य लोगों को ले जा रहा विमान बारामती में रनवे के पास क्रैश लैंड हो गया। हादसे में जान गंवाने वालों में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की पिंकी माली भी शामिल हैं।

फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली जिले के केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थी। शीतला प्रसाद माली के मुताबिक, उनके चाचा शिव कुमार माली हैं, जो चार भाई हैं। शिव कुमार के पिता बाबू राम का पिछले साल निधन हुआ था। पिंकी की शादी भी हो चुकी है। परिवार के सभी लोग मुंबई में रहते हैं।

बारामती विमान हादसा: डिप्टी CM अजित पवार के अलावा कौन लोग थे सवार? पायलट कैप्टन सुमित समेत सभी पांच की गई जान।

अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव पप्पू माली के मुताबिक पिंकी माली के पिता शिवकुमार राष्ट्रवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनकी जुलाई में मुंबई में मुलाकात हुई थी। वह इस घटना से हैरान हैं।