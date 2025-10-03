मृत छात्रा के घर राजनीतिक दलों के लोग पहुंच रहे सांत्वना देने

जलालपुर। अम्बेडकर नगर।मालीपुर थाना क्षेत्र के भिस्वा चितौना गाँव में मृत छात्रा के घर पर राजनीतिक दलों का दौरा लगातार जारी है। बुधवार दोपहर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला और परिजनों का हाल-चाल जाना।

इस दौरान मलिहाबाद के पूर्व विधायक इंदल कुमार रावत ने सरकार द्वारा दी जा रही सहायता को पर्याप्त न बताते हुए अतिरिक्त मदद दिलाने की मांग की।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में कृष्ण कुमार यादव, जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, रामकुमार पाल, सुनील मिश्रा, मेराजुद्दीन, राजबहादुर मिश्रा, राजकुमार अग्रहरि, आर पी कौशल, विजय शंकर तिवारी, अशोक सत्यार्थ, मुन्नीलाल, जसराज गौतम, समेत तमाम नेता मौजूद रहे।

इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद लाल जी वर्मा भी गाँव पहुँचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की।

इस घटना को लेकर गाँव में लगातार नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और परिजनों को न्याय दिलाने की मांग तेज होती जा रही है।