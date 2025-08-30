इटावा। खेल दिवस के शुभ अवसर पर शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज सिण्डौस में टेबल टेनिस एवं बालिकाओं के लिए रस्सी कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अंडर-19 वर्ग में शिव राजावत विजेता एवं प्रियांशु कुमार विजेता रहे अंडर 17 में छोटू सिंह विजेता एवं प्रवीण उपविजेता रहे अंदर 14 की प्रतियोगिता में दिव्यांशु विजेता एवं कृष्ण सिंह को विजेता रहे।प्रतियोगिता का संचालन विद्यालय के अध्यक्ष हिमांशु यादव ने किया।

प्रधानाचार्य राजेश कुमार दीक्षित ने मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर प्रतियोगिता का आरंभ कराया।विद्यालय परिवार के अनिल कुमार वर्मा स्वदेश कुमार देवेंद्र कुमार एवं नीतीश आदि मौजूद रहे।सितंबर माह में विद्यालय के टेबल टेनिस के प्रियांशु कुमार कृष्ण कपिल सिंह एवं आलोक प्रदेशीय स्तर की प्रतियोगिता में कानपुर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे एवं बास्केटबॉल प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता जो वाराणसी में आयोजित होगी उसमें प्रवीण कुमार एवं शिव राजावत कानपुर मंडल टीम का हिस्सा रहेंगे जिस पर प्रधानाचार्य ने हर्ष व्यक्त किया एवं प्रतिभागियों को मेडल व पुरस्कृत कर सम्मानित किया।