पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुए

विद्यालय का लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी को एक बेहतर नागरिक बनाना है- डॉ.कैलाश

इटावा। पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार सिंह तहसीलदार,सदर उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से माँ सरस्वती के पूजन एवं माल्यार्पण के साथ की गई।विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने श्रद्धा एवं आस्था के साथ ज्ञान की देवी का आह्वान किया।इसके पश्चात कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियाँ प्रारंभ हुईं,जिनमें विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा गया।इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ उपस्थित रहे।वर्ष भर की कठिन मेहनत,लगन एवं अनुशासन का परिणाम आज विद्यार्थियों के रूप में देखने को मिला।

विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरण भी किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान किया गया।कार्यक्रम के दौरान आगामी शैक्षणिक सत्र की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय द्वारा विभिन्न नवाचारों को अपनाने की बात कही गई।विशेष रूप से यह घोषणा की गई कि आगामी सत्र से विद्यालय में NCC की शुरुआत की जाएगी।इस घोषणा से विद्यार्थियों में विशेष उत्साह एवं जोश देखने को मिला,जिससे उनके व्यक्तित्व विकास एवं अनुशासन में और अधिक वृद्धि होगी।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री सिंह ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना अत्यंत आवश्यक है।उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी सीखने की इच्छा रखते हैं और हर विषय में क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछते हैं,वही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करते हैं।उन्होंने निरंतरता के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि छोटी-छोटी नियमित मेहनत ही बड़े परिणामों की नींव रखती है।उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन,समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी तथा अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनके विकास में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

विद्यालय के चैयरमेन डॉ. कैलाश चंद्र यादव ने अपने संबोधन में बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं और उनका उद्देश्य विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक बल्कि खेलकूद,संगीत,विज्ञान एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट बनाना है।उन्होंने कहा कि विद्यालय का लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी को एक बेहतर नागरिक बनाना है,जो समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके।

विद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के वर्तमान परिणाम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, अनुभवी शिक्षकों एवं समर्पित प्रबंधन के माध्यम से विद्यालय विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है।अंत में विद्यालय के प्रिंसिपल अरविंद कुमार तोमर ने कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि,अभिभावकों,शिक्षकों एवं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया।उन्होंने सभी के सहयोग एवं विश्वास के लिए धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की।कार्यक्रम का समापन उत्साह,प्रेरणा एवं सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुआ, जिसने सभी उपस्थित जनों को शिक्षा के प्रति और अधिक जागरूक एवं प्रेरित किया।