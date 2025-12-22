हमारा समाज जाग चुका है, युवा अपनी ऊर्जा सकारात्मक सोच में लगाये- डॉ बिनोद बिंद

चन्दौली । पीडीए का नारा देने वाली पार्टियां हमारे समाज की बात कर मात्रा छलावा करते है । आजादी के 77 वर्षों बाद जो बिंदो के लिए कार्य किया है वह बीजेपी पार्टी ही है । बीजेपी ने ही बिंद टाइटल लिखने वाले बाबू बलवंत जी व डॉ बिनोद बिंद को सदन में पहुंचाया । उक्त बातें भदोही सांसद डॉ बिनोद बिंद ने आलमपुर ग्राम सभा मे आयोजित कम्बल बितरण व सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोले।

सांसद बनने के बाद पहली बार गाजीपुर पहुंचे। डॉ बिंद का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया । पिपरी, देवकली, सहदुल्लापुर में सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सांसद का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सम्मान समारोह में डॉ बिनोद बिंद ने कहा कि 19 किलोमीटर तक पैदल चलकर युवा हजारों की संख्या में कार्यक्रम स्थल पर आए इससे पता चलता है कि हमारा समाज जाग चुका है। युवा का जोश यह बताता है कि आने वाले समय मे परिवर्तन होने वाला है।

उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहे थे कि यदि हम सौ ऊर्जावान नौजवान युवा मिल जाये तो मैं समाज को परिवर्तन कर सकता हूँ । आज वो चीज ऊर्जावान युवाओं में देखने को मिली । उन्होंने सभी युवा साथी को कहा कि आपलोग अपनी ऊर्जा सकारात्मक सोच में लगाये न कि नकारात्मक में । उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार युवा को उल्टा करते है तो वायु बन जाता है और वायु जब धीरे धीरे गति से आगे बढ़ती है तो वह निर्माण करने का काम करती है । और उससे जो ऊर्जा निकलती है वह आपके समाज को रोशन व देश के निर्माण में कार्य करती है। अगर वही ऊर्जा गलत दिशा में निकलती है तो वह विध्वंश का कार्य करती है।

सम्मान समारोह के पश्चात सांसद डॉ बिनोद बिंद ने उपस्थित हजारों की संख्या में असहाय गरीब बुजुर्ग व माताओ को कम्बल का बितरण किया । कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत बिंद, पूर्व विधायक प्रतिनिधि अंशु दुबे, केदार प्रधान, अजीत बिंद, उत्सव बिंद, भोला, अखिलेश कुशवाहा, गुरुप्रसाद गुप्ता, प्रवीण त्रिपाठी, धीरेंद्र कुशवाहा, सूर्यदेव राय, कमलेश पांडेय, राजेश जायसवाल, शेषनाथ बिंद, नागेंद्र कुमार बिंद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे । कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक प्रतिनिधि अंशु दुबे ने किया।