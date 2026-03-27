Friday, March 27, 2026
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अन्नू गुप्ता की अध्यक्षता में नव-नियुक्त जिला कार्यकारिणी परिचय बैठक संपन्न

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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इटावा। भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अरुण कुमार अन्नू गुप्ता की अध्यक्षता में नव-नियुक्त जिला कार्यकारिणी परिचय बैठक संपन्न हुई।परिचय बैठक में आगामी संगठनात्मक अभियान ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग’ हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी।परिचय बैठक को सम्बोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने नव-नियुक्त समस्त जिला कार्यकारिणी को शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की। बैठक को सम्बोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करती रहती हैं।संगठन द्वारा इस बार जनपद की तीनों विधानसभाओं में दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा हैं।जिसमे अपेक्षित समस्त कार्यकर्ता प्रशिक्षण स्थल पर ही रात्रि विश्राम करेंगे।

सदर विधानसभा का प्रशिक्षण वर्ग 29 से 30 मार्च,भर्थना विधानसभा का प्रशिक्षण वर्ग 4-5 अप्रैल के बीच तथा जसवंतनगर विधानसभा का प्रशिक्षण वर्ग 11-12 अप्रैल के बीच नारायणा इंटर कॉलेज में आयोजित किया जाएगा।प्रशिक्षण वर्ग के कुशल संचालन हेतु प्रशिक्षण वर्ग संचालन समिति का गठन किया हैं। जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ रमाकांत शर्मा को प्रभारी,जिला उपाध्यक्ष कृपा नारायण तिवारी को वर्ग प्रमुख,जिला उपाध्यक्ष संजीव भदौरिया को वर्ग नियंत्रक,सह कोषाध्यक्ष समीर सक्सेना को सह वर्ग नियंत्रक,जिला मंत्री अभिषेक मिश्रा को कार्यक्रम प्रमुख, जिला महामंत्री सतेंद्र राजपूत को व्यवस्था प्रमुख,व्यवस्था समिति में जिला महामंत्री हरनाथ कुशवाह,जिला उपाध्यक्ष अशोक चौबे,अनूप जाटव,अमित तिवारी,जिला मंत्री मधु तोमर,एडवोकेट प्रीति दुबे,जितेंद्र पाल,सुरेश राजपूत, राजकमल यादव,जिला मीडिया प्रभारी रोहित शाक्य को जिम्मेदारी दी गयी हैं। परिचय बैठक का संचालन जिला महामंत्री जितेंद्र गौड़ ने किया।

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