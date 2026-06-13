मोदी ने देश और फडणवीस ने मुंबई को दी नई दिशा, पवन त्रिपाठी बोले- विकसित भारत में यूपी-महाराष्ट्र की होगी भूमिका

मुंबई भाजपा महामंत्री पवन त्रिपाठी ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के विकास और वैश्विक महत्व को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि देवेंद्र फडणवीस विकसित महाराष्ट्र के सबसे बड़े शिल्पी बनकर उभरे हैं। उन्होंने मुंबई में अटल सेतु, कोस्टल रोड, नए हवाई अड्डे और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे बड़े विकास कार्यों का जिक्र किया।

लखनऊ। प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने भारत के विकास एवं वैश्विक महत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विकसित महाराष्ट्र के सबसे बड़े शिल्पी बनकर उभरे हैं। यह कहना है मुंबई भाजपा के महामंत्री एवं श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी का।

शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे त्रिपाठी ने कहा कि देशभर में कार्यकर्ता ‘मोदी के 12 साल बेमिसाल’ पूरे उत्साह से मना रहे हैं। मुंबई में कई सिने स्टार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित बनेगा, जिसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान होगा।

पवन त्रिपाठी ने कहा कि मुंबई की पहचान जाम से उलझे शहर की बन गई थी, लेकिन अटल सेतु और कोस्टल रोड ने आवागमन को काफी सुगम कर दिया। नवी मुंबई में बन रहे नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और तीसरी मुंबई की योजना शहर की शक्ल बदल देंगे।

मेट्रो का बड़ा नेटवर्क और बुलेट ट्रेन जसी विश्वस्तरीय योजनाएं बड़े बदलाव की नींव रख चुकी हैं। त्रिपाठी ने कहा कि मुंबई में 90 से अधिक देशों के कलाकार निवेशक एवं नीति निर्माता मुंबई को रचनात्मक अर्थव्यवस्था का केंद्र बना रहे हैं।

शहर का सीवेज अरब सागर को प्रदूषित कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने 17 हजार करोड़ रुपये की लागत से सात बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर पर्यावरण की सेहत सुधारा। मुंबई महानगर महामंत्री ने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए मुंबई एवं उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशकों की पसंद बन चुके हैं।