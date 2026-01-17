Saturday, January 17, 2026
विधायक जगदीश नारायण राय ने धर्मापुर पीएचसी के पुनर्निर्माण का किया भूमि पूजन

जौनपुर। क्षेत्रीय विधायक जगदीश नारायण राय ने एक बार फिर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को धरातल पर उतारते हुए शुक्रवार को ब्लॉक परिसर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) धर्मापुर के पुनर्निर्माण भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विधायक जगदीश नारायण राय ने कहा कि धर्मापुर पीएचसी का पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, जिससे मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि अब यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नए मुख्य पीएचसी भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

विधायक राय ने जानकारी दी कि इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर 2 करोड़ 56 लाख 90 हजार रुपये की लागत आएगी। निर्माण के अंतर्गत मुख्य पीएचसी भवन के साथ-साथ टाइप-टू के दो आवास, ईएमओ के लिए एक आवास, परिसर में इंटरलॉकिंग सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के उच्च मानकों के अनुरूप हो तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

विधायक जगदीश नारायण राय ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें और इसके लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं।कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख विमलेश यादव, खंड विकास अधिकारी कृष्णमोहन यादव, पीएचसी अधीक्षक डॉ. इंद्रजीत यादव, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान फौजी अनिल यादव, जय प्रकाश सिंह, सुरेंद्र प्रताप यादव, विनोद यादव, राकेश रोशन, सुनील कन्नौजिया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

