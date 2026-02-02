Monday, February 2, 2026
spot_img
HomeMarqueeविधायक ने किया पीपा पुल का उद्घाटन, गोमती नदी के किशनी घाट...
MarqueeUttar PradeshOther

विधायक ने किया पीपा पुल का उद्घाटन, गोमती नदी के किशनी घाट पर ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
46

शनिवार को विकासखंड बाजार शुकुल क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशनी में गोमती नदी के किशनी घाट पर पीपा पुल का उद्घाटन किया गया। विधानसभा 184 जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी ने इस पुल का भूमि पूजन और उद्घाटन किया।

मंगलवार व शनिवार को किशनी में बाजार लगता है। अयोध्या जिले से आने वाले लोगों को गोमती नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था।

पीपा पुल के निर्माण से अब लोगों को आवागमन में काफी सुगमता होगी और उनका समय भी बचेगा। और विधायक का कार्यकर्ताओ ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया।इस अवसर पर सैकड़ो की संख्या में स्थानीय लोग तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण मौजूद रहे।

Previous article
सैय्यदा खातून के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन
Next article
महादेवा मे लगने वाले फाल्गुनी मेले का एसपी ने किया निरक्षण
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved