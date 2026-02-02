विधायक ने किया पीपा पुल का उद्घाटन, गोमती नदी के किशनी घाट पर ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

शनिवार को विकासखंड बाजार शुकुल क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशनी में गोमती नदी के किशनी घाट पर पीपा पुल का उद्घाटन किया गया। विधानसभा 184 जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी ने इस पुल का भूमि पूजन और उद्घाटन किया।

मंगलवार व शनिवार को किशनी में बाजार लगता है। अयोध्या जिले से आने वाले लोगों को गोमती नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था।

पीपा पुल के निर्माण से अब लोगों को आवागमन में काफी सुगमता होगी और उनका समय भी बचेगा। और विधायक का कार्यकर्ताओ ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया।इस अवसर पर सैकड़ो की संख्या में स्थानीय लोग तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण मौजूद रहे।