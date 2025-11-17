दिव्यांग बच्चों व उनके अभिभावकों के साथ आयोजित हुई बैठक

बैठक में दी गई योजनाओं से संबंधित जानकारी

चार बच्चों को वितरित किया गया ऑफलाइन प्रमाण पत्र

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। ब्लॉक संसाधन केंद्र डुमरियागंज के प्रशिक्षण हाल में दिव्यांग बच्चों व उनके अभिभावकों के साथ एक बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया। जिसमें योजनाओं से संबंधित तमाम जानकारी दिव्यांग बच्चों व अभिभावकों को दी गई।

दिव्यांग छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ परामर्श एक पल अभियान के इस तृतीय बैच के बैठक में विशेष शिक्षकों ने सरकारी योजनाओं के संबंध में बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है।

इस मौके पर विशेष शिक्षक गणेश गौड़ ने बताया कि दिव्यांग पेंशन, रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना आदि के विषय में यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी विशेष शिक्षक प्रत्येक दिव्यांग बच्चों पर कार्य कर रहे हैं। जिससे उनको सीधा लाभ मिल सके।

उन्होंने यह भी बताया कि स्वरोजगार से संबंधित जानकारी देकर दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम अंत में चार बच्चों को ऑफलाइन प्रमाण पत्र भी दिया गया।। इममे दिव्यांग बच्ची प्रीति , काजल, मो शारिक, सुशील कुमार को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

सभी अभिभावकों को जागरूक किया गया । इस मौके पर विशेष शिक्षक अंजनी कुमार सिंह, रामकुमार चौधरी, अंशिका श्रीवास्तव , से प्रेम प्रकाश चौबे, अमित मिश्रा , चिन्ता चौधरी, रोशनी आदि लोग मौजूद रहे।