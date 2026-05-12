मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने गोरखपुर में शुरू की विशेष ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाएं

गोरखपुर। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्नत कैंसर उपचार सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करते हुए गोरखपुर में अपनी डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इन ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. शशांक चौधरी और एसोसिएट कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं हेमेटो-ऑन्कोलॉजी डॉ. आशुतोष मिश्रा की उपस्थिति में किया गया।

डॉ. शशांक चौधरी प्रत्येक माह के पहले गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक लाइफ केयर हॉस्पिटल, गोरखपुर में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं, डॉ. आशुतोष मिश्रा प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक शकुंतला हॉस्पिटल तथा दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक एनईआर रेलवे ऑफिस में मौजूद रहेंगे।

इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. शशांक चौधरी ने कहा, “कैंसर के सफल उपचार में शुरुआती पहचान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे मरीजों को बेहतर नतीजे मिलते हैं। जागरूकता बढ़ने और मिनिमली इनवेसिव तथा प्रिसीजन आधारित ऑन्कोलॉजी में प्रगति के कारण अब हम अधिक सुरक्षित और प्रभावी उपचार उपलब्ध करा पा रहे हैं। इस ओपीडी के माध्यम से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बिना लंबी दूरी तय किए विशेषज्ञ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी परामर्श मिल सकेगा।”

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ के एसोसिएट कंसल्टेंट – मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं हेमेटो-ऑन्कोलॉजी डॉ. आशुतोष मिश्रा ने कहा, “इम्यूनोथेरेपी, टार्गेटेड ट्रीटमेंट्स और सीएआर-टी थेरेपी जैसी उन्नत उपचार पद्धतियों के जुड़ने से कैंसर मरीजों की सर्वाइवल रेट और जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। आधुनिक ऑन्कोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, जहां मरीजों के अनुसार व्यक्तिगत उपचार पद्धति अब उपचार का मानक बनती जा रही है। हमारा उद्देश्य मरीजों को जांच से लेकर रिकवरी तक हर चरण में नवीनतम एविडेंस-बेस्ड प्रैक्टिस के साथ मार्गदर्शन देना है।”

गोरखपुर में इन ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत के साथ मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ ने व्यापक और अत्याधुनिक कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। इस पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श, शुरुआती जांच और उन्नत उपचार योजना की सुविधा घर के नजदीक मिल सकेगी।