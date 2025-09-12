Friday, September 12, 2025
लेखपाल ने रिश्वत लेते पकड़ा गया, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

अमेठी तहसील में तैनात लेखपाल अमित कुमार को एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पीपरपुर के दुर्गापुर बाजार स्थित एक कमरे से उन्हें 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।

इस्माइलपुर बड़ा मजरे नगरडीह के निवासी बाबूलाल पाल अपनी खेत की भूमि को भू-राजस्व रिकॉर्ड में खतौनी के रूप में दर्ज कराना चाहते थे। लेखपाल अमित कुमार ने पहले 2 हजार रुपये लिए और फिर अतिरिक्त 8 हजार रुपये की मांग की। परेशान बाबूलाल ने एंटी करप्शन टीम में शिकायत दर्ज कराई।

टीम के इन्स्पेक्टर अनिल कुमार ने एक योजना बनाकर बाबूलाल को केमिकल लगे नोटों के साथ लेखपाल के कमरे पर भेजा। जैसे ही अमित कुमार ने रुपये लिए, टीम ने उन्हें पकड़ लिया। नोटों की जांच में केमिकल के निशान भी मिले।

लेखपाल अमित कुमार को पीपरपुर थाने ले जाकर मामला दर्ज किया गया। सुल्तानपुर के लंबुआ निवासी अमित कुमार 2016 से अमेठी तहसील में कार्यरत हैं और उनके पास रामगंज सर्किल के कई गांवों का जिम्मा है।डीएम संजय चौहान ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एंटी करप्शन टीम की मदद से लेखपाल को पकड़कर मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

