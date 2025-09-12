Friday, September 12, 2025
मंडलायुक्त ने उर्वरक वितरण, विद्यालय व अस्पताल का किया निरीक्षण

हमीरपुर। मंडलायुक्त चित्रकूटधाम अजीत कुमार ने गुरुवार को तहसील राठ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विभागीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नवीन गल्ला मंडी राठ और पहाड़ीगढ़ी उर्वरक वितरण केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर किसानों को टोकन प्रणाली के तहत सुचारू रूप से खाद वितरित होती पाई गई। किसानों ने भी बताया कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।

इसके बाद मंडलायुक्त ग्राम सैदपुर पहुंचे और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय में शिक्षक और छात्र उपस्थित पाए गए। उन्होंने छात्रों से मिड डे मील की जानकारी ली, जिस पर बच्चों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन रोस्टर के अनुसार भोजन मिल रहा है। मंडलायुक्त ने शिक्षकों को बच्चों को लगन से पढ़ाने, विद्यालय को स्वच्छ रखने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने सैदपुर गौशाला भी देखा, जहां पर दिन में गौवंश चरवाहों द्वारा चराई के लिए बाहर ले जाए जाने की जानकारी दी गई।

अंत में मंडलायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी चिकित्सक मौजूद मिले। उन्होंने एक्सरे कक्ष व ओपीडी का निरीक्षण कर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने, अस्पताल परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था सुधारने और कंट्रोल कक्ष से नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दिए।

