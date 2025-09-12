खेत में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, गांव में सनसनी

हमीरपुर। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छिमौली में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों के बीच बबूल के पेड़ से एक युवक का शव लटकता हुआ मिला। मृतक की शिनाख्त 35 वर्षीय शिवनारायण पुत्र धर्मपाल के रूप में हुई है।

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

परिजनों ने बताया कि मृतक मजदूरी करता था और पखवाड़ा भर पहले ही बाहर से गांव लौटा था। बीते कुछ दिनों से वह पेट दर्द की समस्या से परेशान चल रहा था। मृतक अपने पीछे पत्नी और तीन मासूम बच्चों को छोड़ गया है।

कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक ने फांसी क्यों लगाई, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है।