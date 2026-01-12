पंजाब मेल ट्रेन पर यात्रियों को बांटे गए लंगर

बाबा मनोहर सिंह के साथ 20दिसम्बर से सेवा में लगे हुए हैं गुरु गोबिंद सिंह जी लंगर आयोजन समिति के कार्यकर्ता

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी लंगर आयोजन समिति की ओर से श्री पटना साहिब जाने वाले यात्रियों और सिक्ख संगतों को लंगर का वितरण जारी है। पंजाब मेल ट्रेन पर बाबा मनोहर सिंह के साथ सेवादार रोज लंगर का वितरण कर रहे हैं।

शनिवार को गुनगुनी धूप के बीच सेवादारों ने महमूदपुर में लंगर तैयार किया और दोपहर बाद 1.20बजे पंजाब मेल ट्रेन पर यात्रियों को लंगर का वितरण किया गया।

लंगर समिति के सचिव सदाशिव पांडेय, सेवादार संजीव भारती,हरवंश सिंह , सुख-चैन सिंह, दीपक शाक्य आदि ने यात्रियों को लंगर का वितरण किया।