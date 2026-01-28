जिला चिकित्सालय में कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम हुआ का आयोजन

गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी संजय चौहान के दिशा-निर्देशन में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन ने जिला चिकित्सालय में कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। नवजात बालिकाओं के जन्म पर उनके अभिभावकों को बेबी किट, प्रशस्ति पत्र एवं मिठाई भेंट कर सम्मानित किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

कन्या जन्म उत्सव के माध्यम से जन्म लेने वाली बालिकाओं के अभिभावकों को सम्मानित कर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का संदेश जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों का जन्म उत्सव का विषय है और ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ बालिकाओं के सम्मान व संरक्षण को भी सशक्त बनाते हैं। कार्यक्रम में रुचि सिंह, रोशन लाल, सुधा श्रीवास्तव एवं मलिक मोहम्मद जायसी सहित जिला अस्पताल असैदापुर के समस्त चिकित्सकीय व सहायक स्टाफ उपस्थित रहे।