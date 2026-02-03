Tuesday, February 3, 2026
जल सहेलियों का ग्राम जैतपुरा पार में हुआ भव्य स्वागत

इटावा। पचनद से दिल्ली तक यमुना शुद्धिकरण एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से पदयात्रा कर रही जल सहेलियों का सोमवार को ग्राम जैतपुरा पार में गर्मजोशी से स्वागत किया गया।यह स्वागत भारतीय किसान संघ की प्रांत प्रमुख श्रीमती सुशीला राजावत,जिला महिला प्रमुख श्रीमती अरुणा भदौरिया तथा स्वदेश कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री राम जनम सिंह के नेतृत्व में किया गया।इस अवसर पर स्वदेश कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष राम जनम सिंह ने कहा कि जिस प्रकार भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए धमाका किया था,उसी तरह जल सहेली बहनों की यह पदयात्रा सरकार और जिम्मेदार लोगों तक यमुना संरक्षण की आवाज़ पहुँचाने का कार्य करेगी।

भारतीय किसान संघ की प्रांत प्रमुख श्रीमती सुशीला राजावत ने कहा कि नारी शक्ति द्वारा किया जा रहा यह कार्य ऐतिहासिक सिद्ध होगा। जल संरक्षण की इस लड़ाई में महिलाओं की अग्रणी भूमिका समाज को नई दिशा देगी।जिला महिला प्रमुख श्रीमती अरुणा सिंह ने कहा कि पानी की इस जंग में हम सब एक साथ हैं।इस अवसर पर यात्रा में शामिल सभी जल सहेलियों को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया।जल सहेलियों का उत्साह,ऊर्जा और संकल्प देखने योग्य था,जिसने उपस्थित जनसमूह को भी प्रेरित किया।कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यमुना केवल एक नदी नहीं,बल्कि जीवन और संस्कृति की धारा है और इसके संरक्षण के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा।

