Tuesday, February 3, 2026
spot_img
HomeMarqueeयुवा, मध्यम वर्ग और रोजगार को सशक्त करने वाला बजट” : सिद्धार्थ...
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

युवा, मध्यम वर्ग और रोजगार को सशक्त करने वाला बजट” : सिद्धार्थ चौधरी

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
87

बढ़नी सिद्धार्थनगर। केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते विधानसभा शोहरतगढ के युवा भाजपा नेता सिद्धार्थ चौधरी ने इसे देश के युवाओं, मध्यम वर्ग और रोजगार सृजन को मजबूती देने वाला दूरदर्शी बजट बताया है। कहा कि इस बजट में तकनीक, स्टार्ट-अप, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलने से देश की प्रतिभा को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और आधुनिक सुविधाओं से जुड़ी घोषणाएँ आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेंगी। कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “विकसित भारत” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत, संतुलित और भविष्यदर्शी कदम है, जो देश को प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा।

Previous article
जल सहेलियों का ग्राम जैतपुरा पार में हुआ भव्य स्वागत
Next article
बाल विवाह मुक्ति रथ को सदर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved