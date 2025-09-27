बेलगाम हुआ आईटीएम गीडा का प्रबंध तंत्र, एक छात्र को किया लहूलुहान

प्रबंधन और एचओडी एमबीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज

प्रबंधन द्वारा छात्रों का भविष्य खराब कर देने की दी जा रही धमकी

पहले एसी क्लास रूम के नाम पर भारी फीस वसूली, अब छात्र गर्मी और उमस में बैठने को मजबूर

गोरखपुर। आईटीएम गीडा प्रबंधन ने छात्रों से पहले एसी क्लास रूम के नाम पर भारी फीस वसूली गयी और अब कुछ दिन एसी रूम में कक्षाओं का संचालन करने के बाद छात्रों को गर्मी और उमस वाले नान एसी रूम में बैठने को मजबूर किया जा रहा है।

इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से छात्रों और प्रबंध तंत्र में ठनी है। वही अभिभवकों का कहना है कि हमने पाई पाई जोड़ कर भारी फीस इसलिए भरी ताकि बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल सके।

इसी क्रम में अपनी समस्याओं को लेकर हंगामा कर रहे छात्रों पर प्रबंध तंत्र और एचडीओ एमबीए के इशारे पर एक छात्र पर शीशा फेक कर हत्या करने की कोशिश की गई थी। पीड़ित छात्र के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने कालेज प्रबंध तंत्र और एचओडी एमबीए पर केस दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार श्रीप्रकाश गुप्ता पुत्र रामकृपाल गुप्ता निवासी उनवल थाना खजनी का भतीजा विजय कुमार गुप्ता जो आईटीएम गीडा में बीटेक तृतीय वर्ष का छात्र है। 24 सितंबर को दोपहर 12 बजे के करीब आईटीएम गीडा प्रबंध तंत्र और एचओडी एमबीए द्वारा साजिश कर शरीर पर शीशा गिरा कर हत्या करने की कोशिश की गई। जानकारी मिलने पर पीड़ित का चाचा जब आईटीएम गीडा पहुंचा तो छात्रों ने बताया कि वह एक निजी अस्पताल में भर्ती है।

जहां इलाज चल रहा है। जब पीड़ित के चाचा ने प्रबंध तंत्र से वार्ता करने की कोशिश किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्रबंध तंत्र और और एचओडी मनोज मिश्र के खिलाफ साजिश,स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, भरण पोषण, विद्रोह को बढ़ावा देने का केस दर्ज कर लिया है।