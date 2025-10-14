Tuesday, October 14, 2025
तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में अनियमितता, ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत

प्रधान पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर रुपए लेने का आरोप, जांच की मांग

सुमेरपुर (हमीरपुर)। विकास खंड सुमेरपुर के ग्राम बिलहड़ी में चल रहे तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी हमीरपुर से शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

ग्रामीणों राधे सिंह, जितेंद्र सिंह, गुड्डा, संतोष, जगेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, प्रीतम, राजबहादुर, छेदीलाल और सुखनंदन ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में कहा कि तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य बिना माप-जोख कराए कराया जा रहा है। ठेकेदारों ने तालाब के चारों ओर नई पार डलवा दी, जबकि पुरानी पार को छोड़ दिया गया, जिससे तालाब का क्षेत्रफल काफी घट गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की भूमि पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ग्राम प्रधान ने कथित तौर पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर अतिक्रमणकारियों से लगभग एक लाख रुपये वसूले, पर अतिक्रमण नहीं हटवाया। इससे लगभग पांच बीघा तालाब भूमि तालाब की सीमा से बाहर रह गई। इतना ही नहीं, प्रधान का खुद का खेत तालाब के किनारे है, जहां नई पार डालकर उसने अपनी भूमि की ओर तालाब की सीमा बढ़ा ली है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि तालाब में समतलीकरण कार्य नहीं कराया गया, केवल मशीनों से औपचारिकता निभाकर कार्य पूरा दिखा दिया गया। जल्दबाजी में तालाब में पानी भरवा दिया गया, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

ग्रामीणों ने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर पारदर्शी जांच कराई जाए, ताकि भ्रष्टाचार उजागर हो सके और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।

