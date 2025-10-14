Tuesday, October 14, 2025
17 युवक/महिला मंगल दलों को डीएम ने वितरित की खेल सामग्री

खेल से बढ़ती है नेतृत्व क्षमता और मानसिक मजबूती – जिलाधिकारी घनश्याम मीना

हमीरपुर। कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के तहत जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में गठित 17 युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की प्रेरणा से अब हर ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जीवन का आवश्यक अंग है, क्योंकि खेल न केवल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जगाते हैं, बल्कि नेतृत्व क्षमता का विकास भी करते हैं।

डीएम ने कहा कि आज की टेक्नोलॉजी प्रधान जीवनशैली में लोग शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते जा रहे हैं, जिससे तनाव और एकाकीपन बढ़ रहा है। खेल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखने में सहायक हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी क्षमताओं को पहचानें और बेहतर खिलाड़ी के साथ-साथ बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें।

कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि अशोक तिवारी, युवा कल्याण अधिकारी राहुल सिद्धार्थ, सूचना अधिकारी सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा युवक/महिला मंगल दलों के सदस्य उपस्थित रहे।

