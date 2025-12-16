प्रेस क्लब इटावा के पत्रकार सम्मेलन/सम्मान समारोह में बुद्धजीवी व पत्रकार हुये सम्मानित

इटावा। साहित्यकार,पत्रकार और बुद्धिजीवी समाज के सजग प्रहरी की भांति होते हैं।इनकी भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण है।जब-जब देश और समाज को वैचारिक चिंतन की जरूरत पड़ी इस त्रिदेव ने ही दिशा दिखाने काम किया।भाजपा सरकार इस वर्ग के उत्थान के लिए काफी काम कर रही है। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने प्रदर्शनी पंडाल में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मान समारोह में अपने संबोधन में यह बात कही।एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग की सक्रियता से पुलिस को बहुत मदद मिलती है। कई बार उन्हें समय पर मिली सूचना से बड़े अपराध रूक जाते हैं, शातिर अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है।

इस मौके पर विधायक सदर और एसएसपी ने प्राचार्य चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज हैंवरा के प्राचार्य डा. शैलेंद्र शर्मा,शिक्षा सेवा चयन आयोग की सदस्य डा.सीमा शाक्य,पूर्व उच्च शिक्षा अधिकारी डा.रिपुदमन सिंह,जिला चिकित्सालय के सीएमएस डा.पारितोष शुक्ला,पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाले निर्मल सिंह,दिवाकांत शुक्ला,प्रेम शाक्य, महेश सिंह कुशवाहा,वीपी सिंह,शिक्षक अनंत अवस्थी समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया।सम्मेलन को दिनेश शाक्य,विशुन कुमार यादव,ब्रजेश शुक्ला,संजय सक्सेना,नील कमल,रजत कुमार,प्रदीप शर्मा दोस्त, देवेश शास्त्री,हरिश्चंद्र तिवारी ने भी संबोधित किया।