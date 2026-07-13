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एएमयू कुलपति द्वारा कंप्यूटर विज्ञान विभाग के नए कार्यालय का उद्घाटन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में आज कंप्यूटर विज्ञान विभाग के नव-निर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कुलसचिव प्रो. आसिम जफर, विज्ञान संकाय के डीन प्रो. सरताज तबस्सुम, विभागाध्यक्ष प्रो. अरमान रसूल फरीदी, प्रॉक्टर प्रो. एम. नवेद खान, जनसंपर्क कार्यालय की प्रभारी सदस्य प्रो. विभा शर्मा, विभाग के अलावा शिक्षकगण, आमंत्रित अतिथि तथा विश्वविद्यालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में प्रो. नइमा खातून ने कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विभाग के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में विभाग के निरंतर प्रकाशित हो रहे शोध कार्यों की प्रशंसा करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नया कार्यालय परिसर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की दक्षता को और बढ़ाएगा।

रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद आसिम जफर ने विभाग के उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड की सराहना करते हुए कहा कि यहां के पूर्व छात्र देश और विदेश की अग्रणी आईटी कंपनियों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और व्यावसायिक उपलब्धियों के माध्यम से एएमयू की प्रतिष्ठा को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

विज्ञान संकाय के डीन प्रो. सरताज तबस्सुम ने विभाग में विकसित सशक्त शोध संस्कृति की प्रशंसा करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में शिक्षकों और छात्रों के समर्पण की सराहना की। विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विभागाध्यक्ष प्रो. अरमान रसूल फरीदी ने कहा कि वर्ष 1988 में स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित होने के बाद से कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने निरंतर प्रगति के मार्ग पर है और आज यह आधुनिक आधारभूत संरचना तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जो शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को प्रभावी रूप से दर्शाती है।

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