ढेबरुआ थाना क्षेत्र में नही रुक रहा अवैध खनन का कारोबार, बिना नंबर प्लेट के दौड़ रही दर्जनों ट्रैक्टर – ट्रालियां

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
‎जिम्मेदारों की मिली भगत से टीशम ,बरगदवा, धनौरा बुजुर्ग घोरही नदी के आसपास खनन जारी ,खनन माफिया रीपर से भरकर बढ़नी क्षेत्र में मंहगे दामों पर बेच रहे बलुई मिट्टी

‎बढ़नी सिद्धार्थनगर। ढेबरुआ थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी, बालू खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार ताजा मामला शनिवार का बताया जा रहा है। जहां पर ढेबरुआ थाना क्षेत्र के टीशम,बरगदवा, धनौरा बुजुर्ग घोरही नदी के आसपास खाली पड़ी जमीनों पर रिपर लगाकर खनन माफिया मिट्टी भरकर नगर पंचायत बढ़नी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्यों में महंगे दामों पर बेच रहे हैं।

‎जबकि उक्त जगहों से अवैध खनन के दौरान शोहरत गढ़ तहसील प्रशासन ने विगत कई माह पहले एक ट्रैक्टर ट्राली पकड़ कर कोरम पूरा करते हुए कार्रवाई कर चुका है। लेकिन सेटिंग गेटिंग के जरिए यह अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई ट्रैक्टर चालक बिना डीएल के ही अवैध कार्यो में निजी कृषि कार्य हेतु रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ट्रालियां बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ा रहे है कि सामने से गुजरने वाले लोगों के रोगंटे खड़ी हो जाती है। जिससे कभी भी सड़क दुघर्टना हो सकती है।

‎उक्त संबंध में एसडीएम शोहरत गढ़ विवेक कुमार मिश्र ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है जांच कराकर इस पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। ढेबरुआ पुलिस को कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

