सदर विधायिका के आवास पर होली मिलन समारोह में जमकर खेली होली

विधायिका सरिता भदौरिया ने जनपद वासियों को दी होली की शुभकामनाएं

इटावा। उत्तर प्रदेश की जनता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है सुरक्षा का एहसास करना ही सच्चा राम राज्य है ऐसे रामराज की स्थापना करने वाले प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। उक्त उद्गार सदर विधायक सरिता भदौरिया ने अपने आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में व्यक्त किये उन्होंने आगे कहा कि होली त्योहार भक्ति का प्रतीक है प्राचीन काल से भगवान भक्त की रक्षा करते चले आए।उन्होंने आगे कहा कि इटावा जनपद में उनके दूसरे कार्यकाल में आज चार वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जिसमें उन्होंने अपनी डबल इंजन की सरकार से भरथना रोड,इटावा किशनी रोड,बसरेहर बाईपास सहित तमाम सड़कों का चौड़ीकरण कार्य किया है बहु प्रतीक्षित इटावा चंबल मार्ग का चौड़ीकरण जैसे कार्यो को कराया पूर्व की सरकारों ने जानबूझकर पार पट्टी क्षेत्र के विकास को रोकने की मंशा से नहीं होने दिया आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पार पटटी क्षेत्र की जनता की समस्या को समझा गया और सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। जो जनपद में व्यापारियों के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में साबित होगी इस मार्ग के चौड़ीकरण से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में व्यापार करने वाले व्यापारियों को बहुत लाभ पहुंचेगा उन्होंने आगे कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बाद अटल एक्सप्रेस कोटा एक्सप्रेसवे से पूरे जनपद में सड़कों का एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा हैं।जिसकी इटावा की जनता के द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है।

होली मिलन समारोह में सदर विधायक सरिता भदौरिया ने सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी।इस अवसर पर जिला अघ्यक्ष अन्नू गुप्ता पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया पूर्व सांसद विधायक रधुराज सिहं शाक्य जिला उपाध्यक्ष विक्रम अग्रवाल विधायक प्रतिनिधि हरि नारायण बाजपेई बार एसोसियेशन अघ्यक्ष राजेश त्रिपाठी वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश राजपूत विधायक मीडिया प्रमुख ओम रतन कश्यप पूर्व जिला अध्यक्ष राम कुमार चौधरी क्षेत्रीय महामंत्री विकास भदोरिया युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संजू चौधरी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बिरला शाक्य नि.नगर अघ्यक्ष विवेक गुप्ता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमपी सिंह तोमर पूर्व महिला जिला अध्यक्ष गुड्डी बाजपेई उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल युवा जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता जिला मंत्री अशोक चौहान भाजपा नेता राम शरण गुप्ता वरिष्ठ भाजपा नेता विवेक रंजन गुप्ता जितेन्द्र जैन सागर दुबे मुकेश यादव महिला नेत्री नीतू नारायण मिश्रा गिरधर दीक्षित एडवोकेट अश्वनी चौहान नि0द्वित्तीय मंडल अध्यक्ष अनुग्रह सेंगर डा0 राजीव त्रिपाठी इकदिल मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी विद्यार्थी परिषद से आशीष बाथम पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष मनीष बघेल व्यापारी नेता अनंत अग्रवाल व्यापारी नेता कृष्ण मुरारी गुप्ता बादशाह राजपूत पूर्व ब्लाक प्रमुख महेवा इटावा नया शहर मंडल चंदन मिश्रा पुराना शहर मंडल अध्यक्ष अध्यक्ष प्रमोद राठौड़ महामंत्री रोहित पटेल सोनू राठौर किसान मोर्चा दिनेश भदोरिया हरिशंकर चतुर्वेदी रंजीत वर्मा पूर्व नगर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा सुधीर वर्मा सभासद शरद बाजपेई प्रशांत दीक्षित अंशु दुबे नगर उपाध्यक्ष अखिलेश कौशिक नगर कोषाध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जितेंद्र राजपूत अमित कुमार युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष तरुण रंजन गुप्ता नगर मंत्री चंदन पोरवाल अंकुल चौहान सहित कई भाजपा के जिले के नेता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।