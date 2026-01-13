Tuesday, January 13, 2026
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वावधान में छिरिया में हिंदू सम्मेलन आयोजित

जालौन(उरई)।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान मे सकल हिन्दू समाज के सहयोग से छिरिया गाँव में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज दास जी महाराज, महंत रामजानकी मंदिर ने की।कार्यक्रम मे मुख्य वक्ता कानपुर प्रांत के सह प्रांत प्रचारक मुनीश ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पूरी धरती को हमेशा अपना परिवार माना है। कामता प्रसाद भाटिया एवं मातृशक्ति के रुप मे गौड बाबा समूह की प्रमुख मालती राठौर ने राम दरबार की झांकी पर माल्यार्पण एवं भारत माता प्रभु रामचन्द्र जी के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारम्भ कराया।

कानपुर प्रांत के सह प्रांत प्रचारक मुनीश जी ने इस कार्यक्रम मे कहा विश्व के अंदर सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत देशवासियों के पास है जिससे सम्पूर्ण विश्व को हमारी भारत माता से खाद्यान्न जाता है, इसलिये देश को भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था।उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने पूरी पृथ्वी को अपना परिवार माना है हम हिन्दू ही सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया के भाव के साथ सभी पंथो का आदर करते हैं, हम हिन्दू अपने सांस्कृतिक आयोजनों के अंत मे विश्व का कल्याण हो का नाद करते हैं। हमारी संस्कृति मे ही हम जीवनदायिनी धरती जो हमें अन्न प्रदान कर पोषित करती है को माॅं के सम्बोधन से बुलाते है।

जिन नदियों के किनारे हमारी सभ्यता एवं संस्कृति विकसित हुई उन्हें हम लोकमाता कह कर बुलाते उन्होंने कहा यूनान मिश्र रोम सब मिट गये क्योंकि वहाँ के लोग अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होते रहे जबकि भारत ने अपनी सभ्यता संस्कृति पूर्वजों की अतुलनीय विरासत एवं अपने गौरवशाली इतिहास को जीवंत रुप से जिया व आत्मसात किया, इसलिये आज हिंदू पूरी दुनिया मे पूज्य है व सम्पूर्ण विश्व मे हमारी संस्कृति का अनुसरण किया है व हमारी संस्कृति ने संस्कार देने का काम किया है।

कार्यक्रम मे जिला कार्यवाह गौतम त्रिपाठी, जिला प्रचारक शिवम ,सह कार्यवाह भूपेंद्र सिद्धपुर कैप्टन अखिलेश नगाइच, संजीव पांचाल मलकपुर, संतराम जाटव पमा ,राधिका गोस्वामी खंड कार्यवाह दीपक पटेरिया सह कार्यवाह राजा भदौरिया, डा० अखंड प्रताप, कार्यक्रम संयोजक मानवेन्द्र सिंह की टोली सहित मंडल की मातृशक्ति एव बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सह सद्भावना प्रमुख धर्मेन्द्र चौहान जी ने किया।

