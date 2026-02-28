हाफिज़ ग़ुलाम गौ़स ने तरावीह में कुरआन-ए-पाक मुकम्मल किया

इटावा। आठ रमज़ान मुबारक को आज़ाद नगर नई बस्ती स्थित मदरसा दारुल उलूम गौसिया तजबीदुल कुरआन में तरावीह की नमाज़ में कारी सरफ़राज़ आलम निज़ामी के बड़े बेटे हाफिज़ ग़ुलाम गौ़स ने कुरआन पाक मुकम्मल किया।बाद कुरआन पाक मुकम्मल के रब तआला की बारगाह में हाथ उठाकर हाफिज़ ग़ुलाम गौस व नमाज़ियों ने देश में अमनो-अमान कायम रहे व सभी की सलामती की दुआये की।दुआ के बाद हाफिज़ जी ने सफ में बैठे नमाज़ियों के ऊपर फूकें डाली और नमाज़ियों ने हाफिज़ साहब से गले मिलकर गुलपोशी की और मुबारकबाद दी।इस मौके पर शहर के उलमाए इकराम मस्जिदों के पेश इमाम साहिबान के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।आख़री में सभी को तबर्रुक देकर रुखसत किया गया।