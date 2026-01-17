Saturday, January 17, 2026
सरकारी धान क्रय केंद्र टांडा तृतीय खासपुर में आढ़तियों एवं मिल मालिकों का कब्ज़ा

टांडा अम्बेडकरनगर तहसील टांडा अंतर्गत धन कर केंद्र तृतीय खासपुर पर यस माई और राइस मीलरो की साथ गांठ से धड़ल्ले से गड़बड़ी किया जा रहा है किसानों का धान जिस दिन तौल कराया जा रहा है उस दिन उनका अंगूठा नहीं लग रहा है बल्कि आढ़ती एवं राइस मिलों का अंगूठा लग रहा है और यह सब यस माई और मिलर मालिकों का साथ घाट से संभव हो पा रहा है किसानों का अंगूठा एक सप्ताह के बाद लगाया जा रहा है लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों का धन टोल गया उनका अंगूठा क्यों नहीं लगाया जब इस मामले में मीडिया कर्मी ने किसन से बात किया तो किसान ने कहा की भैया अंगूठा तो रोज लग रहा है लेकिन वह किसान का नहीं है वह आढ़ती या जिनकी पहले से सेटिंग हो रखी है राइस मिलों की उनका लग रहा है।

जब इस मामले में मीडिया कर्मी से किसान ने कहा कि अगर जिलाधिकारी महोदय एक बार यहां पर छापा मारे तो यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने मिलेगी और जिस पर कई अधिकारियों के ऊपर कारवाई हो सकती है और बताते चलें कि किसानों को हो रही परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कई ऐसे लोगों का ध्यान खरीदा जा रहा है जो किसान है ही नहीं बल्कि आढ़ती हैं या राइस मिलर मालिक है आढ़ती एवं मिलर मालिक इस केंद्र पर बैठे हुए मिल जाएंगे अगर छापा पड़ता है तो या रंगे हाथ पकड़े जाएंगे इस मामले में यह देखना होगा क्यों उपजिलाधिकारी टांडा या जिलाधिकारी अंबेडकरनगर कोई कार्यवाही करते हैं या फिर इसी तरीके से किसानों को टांडा तृतीय खासपुर धन करें केंद्र पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

