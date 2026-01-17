सरकारी धान क्रय केंद्र टांडा तृतीय खासपुर में आढ़तियों एवं मिल मालिकों का कब्ज़ा

टांडा अम्बेडकरनगर तहसील टांडा अंतर्गत धन कर केंद्र तृतीय खासपुर पर यस माई और राइस मीलरो की साथ गांठ से धड़ल्ले से गड़बड़ी किया जा रहा है किसानों का धान जिस दिन तौल कराया जा रहा है उस दिन उनका अंगूठा नहीं लग रहा है बल्कि आढ़ती एवं राइस मिलों का अंगूठा लग रहा है और यह सब यस माई और मिलर मालिकों का साथ घाट से संभव हो पा रहा है किसानों का अंगूठा एक सप्ताह के बाद लगाया जा रहा है लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों का धन टोल गया उनका अंगूठा क्यों नहीं लगाया जब इस मामले में मीडिया कर्मी ने किसन से बात किया तो किसान ने कहा की भैया अंगूठा तो रोज लग रहा है लेकिन वह किसान का नहीं है वह आढ़ती या जिनकी पहले से सेटिंग हो रखी है राइस मिलों की उनका लग रहा है।

जब इस मामले में मीडिया कर्मी से किसान ने कहा कि अगर जिलाधिकारी महोदय एक बार यहां पर छापा मारे तो यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने मिलेगी और जिस पर कई अधिकारियों के ऊपर कारवाई हो सकती है और बताते चलें कि किसानों को हो रही परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कई ऐसे लोगों का ध्यान खरीदा जा रहा है जो किसान है ही नहीं बल्कि आढ़ती हैं या राइस मिलर मालिक है आढ़ती एवं मिलर मालिक इस केंद्र पर बैठे हुए मिल जाएंगे अगर छापा पड़ता है तो या रंगे हाथ पकड़े जाएंगे इस मामले में यह देखना होगा क्यों उपजिलाधिकारी टांडा या जिलाधिकारी अंबेडकरनगर कोई कार्यवाही करते हैं या फिर इसी तरीके से किसानों को टांडा तृतीय खासपुर धन करें केंद्र पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा।