राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस का कार्यक्रम सम्पन्न

उरई ( जालौन)।सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सचिन कुमार अवस्थी ने छात्र छात्राओं को बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत 24 सितंबर 1969 को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी की वर्षगाठ के अवसर पर हुई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के पहिये पर आधारित है।

यह पहिया जीवन में निरंतरता और परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण व सामाजिक परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। अवधेश दीक्षित ने छात्र, छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।

इस मौके पर महाविद्यालय के डॉ. अवनीश दीक्षित, गोपालजी खेमरिया, प्रयागदास, शैलेंद्र सिंह, नरेंद्र नायक, राघवेंद्र पटेल, चंद्रघ्भान मिश्र, आकांक्षा श्रीधर, नम्रता श्रीवास्तव, प्रगति भदौरिया, विनीत मिश्रा, राजकुमार, पियूष गुप्ता, विनय दीक्षित, चंद्रभान सेंगर, गिरजाशरण, शालू पटेल, मनीष याज्ञिक, गरिमा, श्रेया, वर्षा, आयत, प्रतीक, हर्षबाबू, प्रीति, गौरी चौहान, प्रिंसी, शिवानी, वेदप्रकाश, ओमजी, विवेक आदि मौजूद रहे।