इटावा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामवलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण(SIR)का कार्यक्रम जारी किया है जिसमे दिनांक 04.11.2025 से दिनांक 04.12. 2025 तक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं भरवाकर वापस प्राप्त करने का कार्य बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा पूर्ण कराया जाना है। जनपद में अवस्थित 200-इटावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 420 मतदेय स्थल स्थापित है।

जिसमें से शहरी क्षेत्र में मतदेय स्थल संख्या-139 से 311 (कुल-173)मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों के कार्य की समीक्षा की गयी जिसमें शहरी क्षेत्र में विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरकर कम प्राप्त हो रहे है इसलिये इस कार्य में प्रगति लाये जाने हेतु मतदाताओं को सुविधा दिये जाने के लिए शहरी क्षेत्र में कुल 16 01-जनता इण्टर कालेज,2-बौद्ध विद्यामन्दिर इण्टर कालेज,३-नवीन मण्डी समिति पुलिस चौकी के पास,4-सूत मिल शान्ती कालेनी,5-कीणा स्थल कृषि इंजीनियर कालेज,6-धर्मशाला नुमाइश चौराहा,7-के०के०इण्टर कालेज पुरविया टोला,8-वाह बसअड्‌डा निकस टिक्क्सी मन्दिर, 9-इस्लामिया इण्टर कालेज इटावा,10 लोहिया गैस एजेन्सी बस स्टैण्ड 11-सनातन धर्म इण्टर कालेज,12-रामलीला ग्राउण्ड,13-शिव नारायण इण्टर कालेज, 14-सुमन विद्यापीठ पक्का बाग,15-शास्त्री चौराहा एवं 16-चौधरी पेट्रोल पम्प के पास,विभिन्न स्थानों पर विशेष कैम्प का आयोजन दिनांक 28.11.2025 से 30.11.2025 तक कुल 03 दिवसीय किया गया है जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, द्वारा किया गया है।

जिसमें समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित पाये गये।उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शहर के उन मतदाताओं से अपील है कि जिन्होने अभी तक अपना गणना प्रपत्र भरकर बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है तो वह इन विशेष कैम्पों में जाकर अपना गणना प्रपत्र भरकर बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करा दें। अभी तक जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र नहीं भरे है उनकी सूची बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी है।वह भी इन विशेष कैम्पों में उपलब्ध है।जिन मतदाताओं के द्वारा 04.12.2025 तक गणना प्रपत्र भरकर नहीं दिये जायेगें तो उनके नाम आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची में नही आयेगें इसलिये तत्काल अपना-अपना गणना प्रपत्र भरकर सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा दें।