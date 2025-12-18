धरना स्थल पर किसान तीसरे दिने भी डटे,मुकुट सिंह मिले जिलाधिकारी से

इटावा। किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री एवं प्रांतीय महामंत्री मुकुट सिंह ने जिलाधिकारी शुभ्रान्त शुक्ला से मिलकर ताखा तहसील पर भीषण ठंड और कोहरे में तीन दिनों से धरने पर बैठे किसानो के स्वास्थय के प्रति गहरी चिंता प्रकट करते हुए तत्काल हस्तक्षेप कर जनसमस्याओ के निस्तारण के लिए वार्ता की। जिलाधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन दिया।मुकुट सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि ताखा तहसील में स्वास्थय व्यवस्था खस्ताहाल है पीएचसी सराईनावर पर प्रभारी डाक्टर सहित अन्य कई डाक्टर और स्टाफ नदारद रहता है,100 शैया के तैयार खडे सुतियानी अस्पताल का सुचारू संचालन नही हो रहा है,11 वर्षों से तैयार आईटीआई में पढाई शुरू कराने, एक्सप्रेस वे पर कुदरैल पर कट, बुंदलखंड एक्सप्रसे वे पर रोडवेज का संचालन,अन्यायपूर्ण ढंग से भूमि हडप रोकना,जबरिया स्मार्ट मीटर ना लगाये जाने,ताखा तहसील में अनाज मंडी की स्थापना और सरकारी केन्द्रो पर धान खरीद आदि जैसी मांगो पर आंदोलन हो रहा है।डीएम को ज्ञापन देते समय सीटू के प्रांतीय नेता अमर सिंह शाक्य,माकपा के वरिष्ठ नेता प्रेमशंकर यादव और नौजवान सभा के जिलामंत्री मोनू यादव भी साथ रहे।ताखा धरना स्थल पर किसान तीसरे दिने भी डटे हुये हैं।यद्यपि कुछ किसानो को झुकाम और ठंड की शिकायत हुयी है।किसान नेता नाथूराम यादव,जिलाध्यक्ष रामबृजेश यादव,पूर्व जिलाध्यक्ष विश्राम सिंह,अजीत प्रताप सिंह,शिववचन उर्फ बच्चू,सतेन्द्र कुमार सहित सैकडो किसान आंदोलन में शामिल है।