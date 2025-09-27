ऑनलाइन शॉपिंग पर जताई चिंता: उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने किया हमीरपुर का दौरा

हमीरपुर। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा आज हमीरपुर पहुंचे, जहां व्यापारियों ने फूल-मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। आगमन के बाद, उन्होंने हमीरपुर मुख्यालय के सुभाष बाजार का भ्रमण किया और स्थानीय व्यापारियों से सीधा संवाद स्थापित किया।

​अपने दौरे के दौरान, प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन शॉपिंग के चलन पर गहन चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पहुँच से स्थानीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

​श्री मिश्रा ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए और आमजन से अपील करते हुए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए यह आवश्यक है कि हम स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और स्थानीय दुकानों से खरीदारी करें। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों के हितों और समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की।