Thursday, January 29, 2026
spot_img
HomeUttar PradeshHardoiचौरासी कोसी परिक्रमा एवं पड़ावों पर सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंः-अनुनय झा
MarqueeUttar PradeshHardoi

चौरासी कोसी परिक्रमा एवं पड़ावों पर सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंः-अनुनय झा

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
67

हरदोई जनपद सीतापुर से प्रारम्भ होकर जनपद हरदोई के चार पड़ावों पर ठहरने वाली चौरासी कोसी परिक्रमा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गयी। पड़ावों में बिजली व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये पड़ावों पर एवं परिक्रमा मार्ग पर अस्थाई पोल लगवाकर सुरक्षित बिजली सप्लाई करायें तथा सफाई के संबंध में संबंधित नगर निकाय के ईओ को निर्देश दिये कि परिक्रमा मार्ग व पड़ावों 5-5किमी की परिधि में आटो मोबाइल सफाई कर्मचारियों की डियुटी लगाकर नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायें तथा प्रत्येक पड़ाव पर पेयजल एवं मोबाइल शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराये तथा पड़ावों पर सीसी टीवी कैमरे लगवायें। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पड़ावों पर श्रद्वालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण हेतु शिविर लगवायें।

खराब मार्गो के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि परिक्रमा मार्ग में आने वाले सभी खराब मार्गो को परिक्रमा प्रारम्भ होने से पहले प्रत्येक दशा में ठीक करा दें ताकि श्रद्वालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होने कहा कि चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग पर बिना एसडीएम की अनुमति किसी भण्डारे आदि का आयोजन नही किया जायेगा। उन्होने अपर पुलिस अधीक्षक से कहा कि परिक्रमा मार्ग एवं पड़ावों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करायें तथा लोगों एवं श्रद्वालुओं की जानकारी हेतु संबंधित विभागों के हेल्प लाइन नम्बर के बैनर लगवायें और सभी संबंधित विभाग के अधिकारी चौरासी कोसी परिक्रमा सकुशल सम्पन्न कराये। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0रा0 प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी, न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी संबंधित विभाग के अधिकारी तथा पड़ावों के महंत आदि उपस्थित रहें।

Previous article
गगन दृष्टिबाधित बच्चें ने कुलपति का नाम ब्रेल लिपि में लिखकर बताया
Next article
पीतल दस्तकारों से बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने का किया आह्वान
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved