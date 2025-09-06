Saturday, September 6, 2025
SliderSports

साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टी20 टीम का एलान, एमएस धोनी के दोस्त की हुई वापसी

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। इसके अलावा आयरलैंड सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दिग्गज ऑलराउंडर की वापसी हुई है जिसने अपना आखिरी मैच नवंबर-2024 में खेला था।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान किया है। इस सीरीज के बाद इंग्लैंड को आयरलैंड के खिलाफ भी तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। दोनों ही सीरीज के लिए ईसीबी ने टीम की घोषणा कर दी है।

पिछले साल नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने वाले बाएं हाथ के ऑलराउंडर सैम करन की टीम में वापसी हुई है। साउथ अफ्रीका सीरीज में वह बेन डकेट की जगह टीम में आए हैं। वहीं आयरलैंड सीरीज के लिए उन्हें मैथ्यू पॉट्स की जगह टीम में चुना गया है। पॉट्स को इस बीच इंग्लैंड की टीम से रिलीज कर दिया है और अब वह काउंटी चैंपियनशिप के अंतिम राउंड में डरहम के लिए खेलेंगे।

द हंड्रेड में दिखाया दम

करन ने द हंड्रेड में दमदार खेल दिखाते हुए टीम में वापसी की है। इसके अलावा टी20 ब्लास्ट में भी उन्होंने दमदार खेल दिखाया था। 24 मैचों में उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए थे। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल किया था। वह 33 विकेट लेने में सफल रहे थे। करन टी20 के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं और यही कारण था कि आईपीएल-2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था। करन पहले भी एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई के लिए खेल चुके हैं।

करन की ये वापसी उनके लिए मौका है कि वह अपने आप को साबित करें और बताएं कि वह सीमित ओवरों के स्पेशलिस्ट हैं। उनकी कोशिश टेस्ट क्रिकेट में भी नाम कमाने की होगी।

ऐसा है कार्यक्रम

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच इस समय वनडे सीरीज खेली जा रही है जिसमें इंग्लैंड को शुरुआती दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद अब तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी जो 10 सितंबर से कार्डिफ में शुरू होगी। दूसरा मैच 12 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। आखिरी टी20 मैच नॉटिंघम में होगा।

साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड।

आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम: जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, टॉम हार्टले, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, ल्यूक वुड।

