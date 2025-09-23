अलीगढ़ में रैपिडो बाइक टैक्सी कंपनी के कर्मचारियों ने की हड़ताल

अलीगढ़। रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर्स सोमवार को अलीगढ़ में रैपिडो कंपनी पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर चले गये। मैरि रोड़ पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण ढंग से कंपनी के विरुद्ध अपना आक्रोश प्रकट किया। हड़ताल का नेतृत्व अभिषेक सक्सैना सनातनी ने किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रैपिडो कंपनी ने अपनी नयी इंसेंटिव स्कीम लागू की हैं।

जिसमें रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर्स के कार्य को 3 शिफ्ट में परिवर्तित कर राइड टार्गेट बढ़ा दिया गया है और किलोमीटर टार्गेट बेवजह जोड़कर इंसेंटिव के रुपये बहुत कम कर दिए गए जिसके कारण रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर्स की प्रतिदिन की आय एक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर से भी कम हो चुकी है। कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को यूनीफॉर्म और हेल्मेट तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

आकस्मिक परिस्थितियों में कंपनी ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई आपातकालीन हेल्पलाइन नहीं बनाया है। दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी आवश्यक सुविधाएं भी कंपनी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि रैपिडो कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से राइडर्स का शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि शीघ्र अति शीघ्र यदि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए रैपिडो कंपनी द्वारा उचित निर्णय नहीं लिए गए तो आगामी सोमवार से सभी रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर्स अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे।