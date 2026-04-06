Monday, April 6, 2026
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27 वर्षों की सेवा के बाद ड्राइवर राजू प्रसाद हुए सेवानिवृत्त

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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गोरखपुर। मंडलायुक्त कार्यालय गोरखपुर में कार्यरत ड्राइवर राजू प्रसाद के सेवा निवृत्त होने पर शनिवार को एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वर्ष 1997 से अपनी सेवाएं दे रहे राजू प्रसाद ने करीब 27 वर्षों तक निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया।

इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन जय प्रकाश एवं अपर आयुक्त न्यायिक राजेश श्रीवास्तव ने उन्हें गौतम बुद्ध की प्रतिमा एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। अधिकारियों ने उनके लंबे कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि राजू प्रसाद ने अपने सेवाकाल में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

विदाई समारोह के दौरान कार्यालय के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम का माहौल भावुक रहा, जहां सहकर्मियों ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया।

अंत में राजू प्रसाद ने सभी अधिकारियों और सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सभी का सहयोग और स्नेह मिला, जिसे वह हमेशा याद रखेंगे।
समारोह के पश्चात उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया गया।

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