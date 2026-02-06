Friday, February 6, 2026
सीएम सिटी गोरखपुर के पूर्व एसपी सिटी डॉ. कौस्तुभ बने जिले के नए एसएसपी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नगरी गोरखपुर में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सीएम सिटी गोरखपुर में एसपी सिटी के पद पर रह चुके डॉ. कौस्तुभ को जिले का नया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) नियुक्त किया गया है।

डॉ. कौस्तुभ ने इससे पहले एसपी सिटी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को जनोन्मुखी बनाने की दिशा में कई प्रभावी पहल की थीं। उनके नेतृत्व में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, महिला सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई की प्रणाली को मजबूती मिली थी।

एसएसपी की कमान संभालने के बाद डॉ. कौस्तुभ ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से टीमवर्क के साथ कार्य करने का आह्वान किया है।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि डॉ. कौस्तुभ के नेतृत्व में गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

