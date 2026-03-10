सशक्त महिलाएं, सशक्त समाज का आधार है डॉ0 चित्रलेखा

जौनपुर।तिलकधारी महिला महाविद्यालय जौनपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र 25-26 के अंतर्गत द्वितीय एकदिवसीय सामान्य शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी तथा विवेकानंद व गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व उनके समक्ष दीप प्रज्ज्वलित किया गया। तत्पश्चात स्वयंसेविकाओं द्वारा सरस्वती वंदना व लक्ष्य गान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में प्राचार्य डॉ0 वंदना सिंह द्वारा स्वयं सेविकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 चित्रलेखा सिंह द्वारा महिला सशक्तिकरण, सशक्त महिलाएं, सशक्त समाज का आधार है।

यह कहते हुए बताया कि दुनिया प्रगति तभी कर पाएगी जब महिलाएं आगे बढ़ेगी।इस संगोष्ठी में डॉ0 नीलम सिंह वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महिला दिवस का प्रारंभ कैसे और कब हुआ इसको अवगत कराते हुए कहा कि महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर व सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए हमें एक साथ मिलकर सशक्तिकरण की दिशा में काम करना चाहिए इस संगोष्ठी में अनूप कुमार सिंह ने स्वयं सेविकाओं को शुभकामनाएं व बधाई दिए तथा इस संगोष्ठी में महाविद्यालय की अन्य प्राध्यापिकाओं उपस्थित होकर अपनी भागीदारी दी और कार्यक्रम को सफल बनाया।