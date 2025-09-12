Friday, September 12, 2025
डीएम ने किया विकास कार्यों व सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा, लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश

हमीरपुर। कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने सरकार के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

डीएम ने सीएम डैशबोर्ड पर विभागवार रैंकिंग व ग्रेडिंग के आधार पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि गलत डेटा फीड करने से जनपद की रैंक प्रभावित होगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी योजनाओं की प्रगति स्वयं देखरेख में कराएं और समय से सही आंकड़े पोर्टल पर फीड करें।

जिलाधिकारी ने ई-ऑफिस के जरिए फाइलों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि शासन स्तर से सीएम डैशबोर्ड की मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग से ही अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन होता है। इसलिए किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि मीडिया से प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर जिला सूचना अधिकारी को ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ भेजें।

बैठक के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि अब मौसम अनुकूल है, लिहाजा सभी कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्य तेज करें और समयबद्ध पूर्ण करें। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को तुरंत संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने की चेतावनी दी।

समीक्षा बैठक में एसडीएम राठ अभिमन्यु कुमार, डीडीओ राघवेन्द्र सिंह, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार मिश्र, उपनिदेशक कृषि डॉ. प्रमोद कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

