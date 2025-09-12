व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव समर्पित

उरई (जालौन)।अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद जालौन के सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने पर जिला परिषद रोड उरई स्थित श्री बजरंग होटल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने जनपद संगठन के एक वर्ष की उपलब्धि के बारे में उपस्थित पदाधिकारियों एवं पत्रकार बंधुओ को विस्तार से बताया।

उन्होंने जिला संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पदाधिकारियों से कहा कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के व्यापारियों के पास पहुंचकर उनके हाल चाल जानें। यदि व्यापारी की कोई समस्या है तो उसके बारे में जिला नेतृत्व को बतायें जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। दीपावली बाद जिला परिषद रोड स्थित श्री बजरंग होटल में स्थापित कार्यालय में व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए एक हेल्प डेस्क का संचालन किया जाएगा।तत्पश्चात जिला संगठन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को एवं राहगीरों को मिष्ठान खिलाकर ओर बारूद चलाकर खुशी का इजहार किया।

इस अवसर पर श्री अरुण त्रिपाठी जी श्री ज्ञान सिंह खागर जी श्री गौरव राठौर जी श्री रामू कौशल जी श्री बबलू भट्ठा वाले श्री संजीव सिपोलिया जी श्री प्रदीप द्विवेदी जी श्री बबलू दुबे जी श्री देवेंद्र सेठ जी श्री संजय सुहाने जी श्री बलवीर जादौन जी श्री बंटू गुर्जर जी श्री दिनेश कुमार पोरवाल जी श्री प्रवीण ईंटोदिया जी श्री सुधीर पांडेय जी श्री उदय करण प्रजापति जी श्री अंकित त्रिपाठी जी श्री उमेश चंद्र शर्मा जी श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी श्री बृजेश कुमार जी श्री रमेश यादव जी श्री धर्मेंद्र पांचाल जी श्री सलिल तिवारी जी श्री अमित अहिरवार जी श्री अरुण द्विवेदी जी एवं अन्य व्यापारी पदाधिकारी बंधु उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार बंधुओ का संगठन द्वारा मालार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। सफल आयोजन के लिए आप सभी जिला एवं नगर पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।