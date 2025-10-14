डीएम ने की जनसुनवाई, 93 शिकायतें सुनीं — अधिकांश का मौके पर निस्तारण

अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

हमीरपुर। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई कर जनसामान्य की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान कुल 93 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश मामलों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान कर दिया। शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों (एसडीएम), खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक (जूम ऐप) के माध्यम से तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से अपने कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित करें और जनता की समस्याओं का शीघ्र, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीएम मीना ने आगे कहा कि जनसुनवाई, आईजीआरएस और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अधिकारीगण स्वयं मौके पर जाकर करें और निर्धारित समय सीमा में आख्या प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता को उनकी समस्याओं से राहत दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।