सेठ वीरेंद्र कुमार पब्लिक स्कूल में सुलेख प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, विजेता हुए पुरुस्कृत

जालौन(उरई)। सेठ वीरेंद्र कुमार पब्लिक स्कूल में बच्चों की सर्वागींण विकास के दृष्टिगत सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक प्रतिभाग किया।निर्णायक मंडल के द्वारा बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान निर्णायक मंडल के द्वारा मां सरस्वती पर दीप प्रज्वल्लन कर पुस्कार बितरण किये गये। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत प्रस्तुत किए गए।

निर्णायक मंडल के द्वारा जूनियर वर्ग में हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में आराध्या पाटकार प्रथम वंशिका बुधौलिया द्वितीय वैष्णवी तिवारी तृतीय, अंग्रेजी में नियत दीक्षित प्रथम एलीना गुप्ता द्वितीय ओमिका पुरवार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, वहीं प्राइमरी वर्ग में हिंदी सुलेख में माही प्रथम आदीवा द्वितीय राघव एवं अभिराज ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया।अंग्रेजी में श्रवण शर्मा प्रथम अर्नव साहू द्वितीय, जोहेब अंसारी तृतीय घोषित किए गए, वहीं प्री प्राइमरी में प्रथम एवं द्वितीय में साद खां प्रथम अहरम द्वितीय, आशी गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।किडस हिंदी वर्ग में प्रणय दीप ने प्रथम विनायक ने द्वितीय तथा बीरा यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

नर्सरी कक्षा में अंग्रेजी में वेदांश में प्रथम व्योम वर्मा ने द्वितीय तथा सिद्धि गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया,वहीं हिंदी वर्ग में अरिजीत प्रथम इरीशा में द्वितीय तथा भोला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में केशव देव तिवारी के प्रबंधक शशिकांत द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश दीक्षित, रामशरण विश्वकर्मा, एवं एडवोकेट धर्मेंद्र द्विवेदी शामिल रहे। शशिकांत द्विवेदी ने बच्चों को पुरुस्कार बितरण करते हुए कहा कि जिन्होंने स्थान प्राप्त नहीं किया वह मेहनत करें और अगली बार स्थान प्राप्त करें, वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश दीक्षित ने कहा कि विद्यालय बहुमुखी विकास हेतु शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों का आयोजन करता है यह प्रशंसनीय है।

रामशरण विश्वकर्मा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में विद्यालय के अध्यक्ष डॉ नितिन मित्तल ने अतिथियों की स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट किया। कोऑर्डिनेटर मुकुट सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया, कार्यक्रम का संचालन छात्रा वैष्णवी एवं इच्छा चौरसिया ने संयुक्त रूप से किया।

