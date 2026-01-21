सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान की मंडल स्तरीय समीक्षा

मंडल के 7500 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4599 ऋण स्वीकृत और 4313 ऋण वितरित

अलीगढ़। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने समस्त बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की गहन समीक्षा बैठक की। बैठक में एसओपी के अनुरूप आवेदन पत्रों के निस्तारण में हो रही गंभीर लापरवाही पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

आयुक्त ने बताया कि नवंबर में हुई पिछली बैठक में सीएम युवा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए स्पष्ट एसओपी निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार बैंकों को पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का 15 दिवस के भीतर निस्तारण करना अनिवार्य था। समीक्षा में पाया गया कि निर्धारित समय सीमा के बावजूद अलीगढ़ में 746, एटा में 1126, हाथरस में 258 और कासगंज में 224 आवेदन पत्र लंबित हैं।

समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि सर्वाधिक आवेदन पत्र भारतीय स्टेट बैंक के स्तर पर लंबित हैं। इस पर आयुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण इसी सप्ताह सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त पिछली बैठक से अब तक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं यस बैंक द्वारा एक भी ऋण वितरण न किए जाने पर आयुक्त ने नियमानुसार कार्रवाई कराने के निर्देश दिए।

आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण की स्थिति की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि जनपद अलीगढ़ में ही विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अब तक 1578 आवेदन पत्र निरस्त किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 70 प्रतिशत आवेदन गलत कारणों से निरस्त पाए गए। इस पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने चारों जनपदों के उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि निरस्त सभी आवेदनों की पुनः स्क्रूटनी कर गलत आधार पर निरस्त किए गए आवेदन पत्रों को दोबारा संबंधित बैंकों को प्रेषित किया जाए।