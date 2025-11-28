सदर तहसील में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, एसआईआर फार्म डिजिटाइजेशन में सम्बंधित अधिकरियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

उरई (जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज सदर तहसील का औचक निरीक्षण करते हुए विभिन्न पटलों और न्यायालयों की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक पटल पर उपलब्ध अभिलेखों, लंबित प्रकरणों और जनसुविधा से संबंधित कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। वहीं न्यायालयों में चल रहे राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की गति की भी जानकारी ली।

निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत चल रहे फार्म डिजिटाइजेशन कार्य को देखा और संबंधित कार्मिकों से प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा 30 प्रतिशत या उससे कम फार्म डिजिटाइज किए गए हैं। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे बीएलओ को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि कार्य में तत्काल तेजी लाई जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कार्मिकों से कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल आदि सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।