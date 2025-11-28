Friday, November 28, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshAmbedkar Nagarहज़रत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी की शहादत पर मजलिस का हुआ...
MarqueeUttar PradeshAmbedkar Nagar

हज़रत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी की शहादत पर मजलिस का हुआ आयोजन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
72

जलालपुर अंबेडकरनगर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी हजरत फात्मा जहरा की शहादत दिवस पर जारी मातमी कार्यक्रमों की कड़ी में नगर व क्षेत्र में अजा -ए-फातिमया में उलमाओं ने जहां तकरीर किया वहीं अंजुमनों ने नौहा पढ़ा। उस्मानपुर स्थित बारगाह हुसैनी में पांच दिवसीय मजलिस- ए- खम्सा की अंतिम मजलिस को मौलाना सैयद समर हैदर जैदी लखनऊ ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत फात्मा जहरा आज की महिलाओं के लिए आदर्श हैं।बेटी, पत्नी और मां के रूप में समाज में अपने किरदार को पेश किया जो दुनिया के लिए बेहतरीन मिसाल हैं।

मौलाना सैयद फ़राज़ वास्ती सेथल बरैली ने बेटियों को बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने पर बल दिया। इसके अलावा मौलाना नय्यर जुलकरनैन व मौलाना रईस हैदर ने मजलिस को खिताब किया। मर्सिया ख्वानी ज़ीशान हैदर कर्बलाई,हाजी मुअज्जम हुसैन मोहम्मद कासिम ने किया। अकबर अब्बास,शेर अली, रज़ा फ़हीम, हसन अब्बास, बन्ने,एलिया हैदरी ने पेश ख्वानी व संचालन मजाहिर नूरी ने किया। उक्त अवसर पर हाजी हसन रजा, सेवानिवृत्त लेखपाल एजाज हुसैन,हाजी मुससयब,हाजी मेंहदी हसन, शारिब अब्बास लल्ला सभासद ज़फ़र अब्बास समेत तमाम मोमनीन शरीक रहे।

Previous article
सदर तहसील में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, एसआईआर फार्म डिजिटाइजेशन में सम्बंधित अधिकरियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
Next article
नागरिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है भारतीय संविधान -डा संतोष सिंह
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved