जिलाधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय एकारी का किया औचक निरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश

फतेहपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने शुक्रवार को हंसवा शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय एकारी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, कॉलिंग रजिस्टर, निपुण तालिका तथा एआरपी विजिट रजिस्टर का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव कुमार के तीन दिवसीय प्रशिक्षण पर जाने की जानकारी प्रभारी प्रधानाध्यापक रिज़वान अहमद द्वारा दी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने डायट से इसकी पुष्टि कराने के निर्देश दिए साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी विद्यालयों में छात्र उपस्थिति पंजिका में माहवार कुल उपस्थिति अंकित की जाए। जिलाधिकारी ने पंचायत सचिव को निर्देशित किया कि जिन बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम है, उनके माता-पिता से संपर्क कर बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें।

इस कार्य में शिक्षकों का भी सहयोग लेने को कहा गया। बीएसए को यह भी निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालयों में कक्षावार अलग-अलग कॉलिंग रजिस्टर बनाए जाएं तथा संबंधित कक्षा के अध्यापक ही उन्हें मेंटेन करें। बच्चों के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड को विषयवार जारी करने के निर्देश भी प्रभारी प्रधानाध्यापक को दिए गए। आरबीएसके टीम के पिछले एक वर्ष से विद्यालय न आने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्साधिकारी से रोस्टर मंगवाने तथा एक सप्ताह के भीतर टीम भेजने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों का पृथक रजिस्टर बनाए जाने को कहा गया। आरबीएसके रजिस्टर की जानकारी न होने पर बीएसए को विद्यालयों को समुचित जानकारी न देने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण में पाया गया कि प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति कम है।

इस पर प्रभारी प्रधानाध्यापक ने ग्रामसभा में दो प्राइमरी विद्यालय होने एवं विद्यालय की आबादी से दूरी को कारण बताया। इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में कक्षावार निपुण तालिका तैयार करने के निर्देश बीएसए को दिए। एआरपी विजिट पंजिका के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बीएसए व एबीएसए को निर्देशित किया कि एआरपी विद्यालय भ्रमण के समय विजिट पंजिका में अपने सुझाव अनिवार्य रूप से दर्ज करें तथा 10 दिन के भीतर सभी एबीएसए से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। स्मार्ट क्लास के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने शिक्षकों को स्मार्ट क्लास प्रशिक्षण दिलाने, फर्नीचर उपलब्ध कराने एवं पुराने डेस्क-बेंच की मरम्मत कर उपयोग में लाने के निर्देश दिए। साथ ही साइंस किट के उपयोग को सुनिश्चित कराने तथा संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया गया।

विद्यालय में रोस्टर के अनुसार सफाई कर्मी के न आने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव को बीडीओ के माध्यम से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। बंद कमरों की सफाई कर उनका उपयोग किचन सामग्री, खाद्य सामग्री एवं खेल सामग्री भंडारण के लिए करने को कहा गया। विद्यालय परिसर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाए जाने एवं नए भवन के उपयोग में न लाए जाने पर सीडीपीओ को शाम तक कारण सहित रिपोर्ट देने तथा मुख्य सेविका का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के लिए झूले एवं खेल सामग्री की मांग किए जाने पर जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत को बजट के अनुसार आवश्यक सामग्री क्रय करने के निर्देश दिए।

