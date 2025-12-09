डीबीए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जनपद न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने दिलाई शपथ

विशिष्ट अतिथि सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया,जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और अभयनाथ त्रिपाठी अपर पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद

इटावा। जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सोमवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ।डीबीए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने शपथ दिलाई,विशिष्ट अतिथि के तौर पर सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और अभयनाथ त्रिपाठी अपर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट परिसर के इंदिरा चौक में संपन्न हुआ।

मंच पर मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल,सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया,अपर पुलिस अधीक्षक अभय नाथ त्रिपाठी, एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष रहे।शांति स्वरूप पाठक एडवोकेट,जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी,महामंत्री एडवोकेट नितिन तिवारी,कोषाध्यक्ष एडवोकेट प्रभाकर त्रिपाठी आसीन रहे।मंच का संचालन एडवोकेट देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने किया।

मुख्य अतिथि जिला न्यायधीश रजत जैन का स्वागत सम्मान बार के अध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी ने पुष्प माला और प्रतीक चिन्ह देकर किया,महामंत्री नितिन तिवारी ने जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल का सम्मान किया,कोषाध्यक्ष प्रभाकर त्रिपाठी ने सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया और अपर पुलिस अधीक्षक अभय नाथ त्रिपाठी का सम्मान किया। बारी-बारी से जिला बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष,संयुक्त मंत्री कनिष्ठ सदस्य और सदस्यों ने मिलकर शपथ में पहुंचे सभी न्यायालयों के न्यायाधीश और सीनियर मजिस्ट्रेट का स्वागत सम्मान किया।

सर्वप्रथम जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी,महामंत्री एडवोकेट नितिन तिवारी,कोषाध्यक्ष प्रभाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजवीर सिंह चौहान ने शपथ ली,उसके तत्पश्चात मध्यम उपाध्यक्ष एडवोकेट रीना यादव एवं एडवोकेट अमित चौरसिया,कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु एडवोकेट अनूप शर्मा और एडवोकेट राकेश कुमार,संयुक्त मंत्री पद हेतु एडवोकेट राजुल शुक्ला, एडवोकेट सुनील कुमार और एडवोकेट योगेश यादव,वरिष्ठ सदस्यों में एडवोकेट प्रमोद तिवारी,एडवोकेट अनिल वर्मा, एडवोकेट अरविंद प्रताप सिंह,एडवोकेट सुभाष चंद्र,एडवोकेट मनीष पाल और एडवोकेट सुरेश चंद्र के साथ कनिष्ठ सदस्यों में एडवोकेट हिमांशु यादव एडवोकेट अभिषेक सेंगर,एडवोकेट कृष्ण गोपाल अवस्थी,एडवोकेट राणा यादव, एडवोकेट सौरभ झा और इंद्रपाल सिंह ने शपथ ग्रहण की।

इन सभी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रजत सिंह जैन ने शपथ दिलवाई।सर्वप्रथम शपथ ग्रहण समारोह में नव निर्वाचित अध्यक्ष डीबीए श्री त्रिपाठी ने शपथ ग्रहण के बाद सभी उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि,मै आज सम्मानित मंच से सभी अतिथियों के सामने यह घोषणा करता हूं डिस्ट्रिक्ट बार इटावा से जुड़े समस्त अधिवक्ताओं के आत्मसम्मान से कोई भी समझौता नहीं करूंगा,उन्होंने कहा कि,मै जो भी शपथ लेता हूं वह करता भी हूं।

मुख्य अतिथि रहे जिला जज रजत सिंह जैन ने सभी पदाधिकारियों को मंच से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए अपने मुख्य संबोधन में कहा कि,आज यहां बार और बेंच के महासंगम का एक सुनहरा दृश्य दिख रहा है उन्होंने शपथ लेने वाले सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि,बार और बेंच हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक है और इन दोनों के सामंजस्य के बिना किसी व्यक्ति को न्याय मिलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है उन्होंने सभी से कोर्ट परिसर में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की।

विशिष्ट अतिथि रहे जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने अध्यक्ष सहित सभी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि,मुझे उम्मीद है कि बार और बेंच के बीच आप सभी पदाधिकारी हमेशा एक मजबूत सामंजस्य बनाकर ही कार्य करेंगे उन्होंने सभी से न्याय पालिका का सम्मान बनाए रखने का आवाहन किया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक सरिता भदौरिया ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि,आप सभी के आशीर्वाद से मुझे दो बार आपकी सेवा का अवसर मिला है उन्होंने डीबीए के अस्थाई बस्तों के पुनर्निर्माण के लिए 20 लाख रूपये देने की घोषणा की।विशिष्ट अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक अभय नाथ त्रिपाठी ने सभी अधिवक्ताओं को बधाई दी और अधिवक्ताओं और कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने का वादा किया।